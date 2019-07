Dode en twee gewonden bij ongeluk in Zeewolde

Het ongeluk vond tegen 13.50 uur plaats op de Nekkeveldweg, in het buitengebied van Zeewolde. De auto kwam door nog onbekende oorzaak in het water terecht. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Een traumahelikopter landde in een weiland in de omgeving. In de auto zaten in totaal drie personen. De twee andere inzittenden liepen onbekend letsel op en zijn naar het ziekenhuis gebracht.