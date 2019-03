Dogsurvival in Zeewolde: klimmen, kruipen en zwemmen samen met je hond

videoIn Zeewolde wordt op 6 juli de vierde editie van de Dogsurvival Zeewolde gehouden. Deelnemers uit het hele land doen mee aan deze ‘mud and obstacle run’. Zaterdag is de inschrijving geopend. Er is plaats voor zevenhonderd deelnemers.

Samen met je hond door het zand tijgeren, over een hoge schutting klauteren, van een glijbaan naar beneden roetsjen, door een moddersloot rennen. En dat allemaal twee uur lang over een parcours van vijf kilometer lengte. Wie wil dat nou niet? Nou, heel veel mensen zullen hartelijk bedanken voor deze eer. Maar dat geldt niet voor de deelnemers aan de Dogsurvival Zeewolde. Zij vinden deze hindernisbaan een fantastische uitdaging.

Vertrouwen

Bij een dogsurvival gaat het om de samenwerking tussen mens en dier. Samen moeten hond en baas over de hindernisbaan. Klimmen, kruipen, klauteren en zwemmen. Dat vereist vertrouwen, vertrouwen van de hond in zijn baas. Een beetje basisconditie en een zekere behendigheid komen ook goed van pas.

De organisatie van het Zeewolder evenement is in handen van Miranda Ruiter en Judith Voost. ,,Wij zijn allebei trainer geweest bij de plaatselijke hondenvereniging. Daarbij ging het vooral om behendigheid. Gewoon voor de lol zijn wij eens wezen kijken bij een dogsurvival in Dordrecht en later nog eens in Delft. Toen zeiden we tegen elkaar: dat kunnen wij ook. En wij kunnen het beter’’, aldus Ruiter.

Die eerste editie van Dogsurvival Zeewolde was in 2016 op het terrein van natuurcamping De Altena, in het Hulkesteinse bos, dichtbij De Eemhof. Voost: ,,Dat was zeker leuk, maar er is daar geen stroom. Dat is toch een handicap als je een groot evenement organiseert.”

Camping

Daarom werd het parcours in 2017 verplaatst naar camping De Parel, dichtbij het dorp. Ruiter: ,,Wij willen ons onderscheiden en kiezen bewust voor een camping. We hebben gemerkt dat liefhebbers uit het hele land komen. Zelfs uit België en Frankrijk komen deelnemers. Dan moet je de mogelijkheid bieden om te overnachten.”

Afgelopen jaar bleven 70 deelnemers slapen op de camping. Dat was bij een deelnemersveld van vijfhonderd koppels. Dit keer wordt gemikt op zevenhonderd deelnemers. Voost: ,,Dat is het maximum. Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid, voor een goed verloop van de wedstrijd en we doen alles met een grote groep van zestig vrijwilligers. Dus op een gegeven moment moet je ook een grens durven stellen. Groter dan dit moet het niet worden.”

Deelnemers kunnen kiezen uit vier klassen: de atleten, de open klasse, de recreanten en als vierde mogelijkheid: in groepsverband. Zo’n groep telt vier tot zes mensen, ieder met een eigen hond. Elke hond is aangelijnd. Daardoor is er nauwelijks kans op ‘hondenruzie’. Honden met een gele lijn geven aan dat er afstand bewaard moet worden.

Bloedfanatiek

,,In de atletenklasse gaat het echt om snelheid. Die mensen zijn bloedfanatiek. Maar voor de anderen staat de gezelligheid voorop, het samen met je hond iets doen. Het is heel goed voor de band tussen baas en hond. En als een hond niet over een hindernis wil, dan is dat helemaal niet erg. Dan sla je die hindernis over. Daar krijg je dan wel een tijdstraf voor, maar de recreanten maakt dat niks uit.”

Op de vraag of ze zelf wel eens aan een survival hebben deelgenomen wordt het even stil. ,,Ja”, zegt Ruiter uiteindelijk. ,,We hebben in Barendregt een keer meegedaan”. Voost barst in lachen uit: ,,Laten we het er maar op houden dat we beter zijn in organiseren dan in deelnemen.”