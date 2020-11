Dorpsquiz in Zeewolde gaat gewoon door, ondanks alle coronabeperkingen

Groengas­boos­ter pompt biogas van boer uit Zeewolde door het land

31 oktober Het is een oersaaie, anderhalve meter hoge groene kast op een afgelegen plek in het buitengebied van Zeewolde, maar toch is het een cruciale noviteit. Netbeheerder Alliander heeft zijn eerste groengasbooster in Nederland gebruik genomen, waarmee biogas van de Flevolandse boer Arie van der Knijff door het complete gasnetwerk van Alliander gepompt kan worden.