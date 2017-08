Drie gewonden bij ernstig ongeluk op N305 bij Zeewolde

Twee personenauto's kwamen op de kruising van de Gooiseweg met de Knarweg met elkaar in botsing. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is vooralsnog onduidelijk.

Een woordvoerster van de politie liet eerst weten dat er sprake was van twee slachtoffers, maar later werd dit bijgesteld naar drie gewonden. Een ambulance is ter plaatse. Een traumahelikopter is geland in een naastgelegen weiland.