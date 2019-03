Droomhuis blijkt nachtmerrie: kopers klagen massaal over beroerde kwaliteit van hun nieuwbouwhuis

Dat blijkt uit onderzoek van de Stentor naar deze projecten na klachten van kopers over de huizen. Het betreft zogeheten Spaarhuis-woningen; huizen waarvan het casco grotendeels gebouwd wordt in de fabriek in Zeewolde en op de bouwplaats in enkele dagen tijd in elkaar worden gezet. Recent leverde Slokker Spaarhuis-projecten in Kampen en Ermelo op en komend jaar wordt er gebouwd in Raalte, Broekland, Olst en Heeten.

Klachtenafhandeling

Behalve over de kwaliteit van de huizen zijn er ook veel klachten over de manier waarop Slokker de klachten afhandelt; geboden oplossingen zijn provisorisch en de communicatie is belabberd, stellen kopers. Danny Veerman, een door de Stentor ingehuurd bouwkundig inspecteur: ,,Hier is sprake van een combinatie van ontwerp-, constructie- en opleverfouten. Dit heb ik niet eerder in deze omvang meegemaakt.” Hoewel de woningen niet gelijk in elkaar storten, is het maar de vraag of alle fouten opgelost kunnen worden, stelt Veerman.