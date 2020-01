Duikers staken zoektocht naar mogelijke vermisten na explosie bij Zeewolde

Op het Laakse Strand in het Nijkerkernauw heerst veel onduidelijkheid. Zeker is dat aan het eind van de middag brand was op het bootje en dat een aantal gasflessen zijn ontploft. Wat eerst gebeurde, blijft onduidelijk. Het is onbekend of iemand in of bij de boot was. Daarom werd een grote zoekactie gestart, waarbij zeker twintig hulpverleners betrokken waren.