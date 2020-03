Eerste corona-patiënt in Flevoland is vrouw uit Zeewolde

Het coronavirus is opgedoken in Flevoland. Dat meldt de GGD Flevoland. Het gaat om een vrouw in de gemeente Zeewolde, bevestigt de gemeente.

De vrouw is teruggekeerd uit een van de risicogebieden en verblijft momenteel in thuisisolatie. Gedurende de tijd dat ze besmettelijk is, moet ze thuisblijven. Haar gezinsleden hebben geen klachten, maar blijven de komende tijd ook thuis. Hoelang het geleden is dat de vrouw is teruggekomen, wil de GGD niet zeggen.

Contact

De GGD brengt momenteel in kaart met wie de Flevolandse patiënt contact heeft gehad. De gezondheidssituatie van die contacten wordt twee weken lang gemonitord.

GGD Flevoland adviseert om de landelijke richtlijnen op te volgen. ,,Dat betekent vaak de handen wassen, niezen/hoesten in de elleboog en na gebruik papieren zakdoekje wegwerpen", schrijft de instantie.

Nog niet platgebeld

Met de bezorgde inwoners lijkt het vooralsnog mee te vallen.. Huisartsenpraktijk Knies in Zeewolde wordt bijvoorbeeld niet platgebeld door bezorgde inwoners, zo laat de doktersassistente weten. ,,Maar dat is natuurlijk niet gek. Het is immers pas net bekend geworden dat er een geval is opgedoken in Zeewolde. Of daar de komende dagen veranderen in komt, moet we afwachten.’’

Wie naar de huisartsenpost belt wordt via een ingesproken bericht geïnformeerd over het coronavirus. Zeewoldenaren die vermoeden dat ze de ziekte hebben opgelopen, wordt op het hart gedrukt om ‘in geen geval’ naar de praktijk te komen.

Bijeenkomst

De provincie Flevoland organiseerde aan het begin van de middag toevallig een informatiebijeenkomst voor Statenleden over het coronavirus. ,,Ik ga er vanuit dat er snel ook iemand uit onze provincie het coronavirus gaat krijgen”, zei commissaris van de Koning Leen Verbeek toen.

,,Tot nu toe is Flevoland een witte vlek op de kaart met besmettingen. Het kan bijna niet uitblijven”, vertelde Verbeek. ,,Van alle mensen die in Nederland corona hebben gekregen is te herleiden waar ze het hebben opgelopen. Het is positief als dit zo blijft. Dan kan het in Nederland meevallen.”

Beheersbaar

,,De ziekte willen we bij de kiem smoren”, liet Herman Fortuin, medisch directeur GGD Flevoland, bij de bijeenkomst weten. ,,We nemen maatregelen zodat een getroffen persoon niet in aanraking komt met andere mensen. Hij of zij wordt in isolatie gezet. Zo hopen we het beheersbaar te maken en niet meer ziektegevallen erbij te krijgen.”

Fortuin geeft aan dat er mogelijk meer maatregelen volgen als niet duidelijk is hoe iemand besmet is geraakt. ,,De meeste mensen in Nederland zijn besmet geraakt in Noord-Italië. Als mensen elkaar hier gaan besmetten krijg je een andere situatie. Dan zijn er misschien meer maatregelen nodig.”