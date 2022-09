Eerste huurwoningen in Zeewolde’s Eilandenrijk opgeleverd

Border Collie Mac al langer dan een maand zoek in Zeewolde: ‘Ik ben er kapot van’

Border Collie Mac verdween dinsdag 5 juli bij het Erkemeder hondenstrand in Zeewolde en is sindsdien spoorloos. Baasje Annick Wijnen is erg ongerust. ,,Je bent én je hondje kwijt en je kan het ook niet afsluiten. Ik ben er kapot van.” De 3-jarige hond liep los en was aan het spelen. Na een duik in de bosjes is hij niet meer gezien.

16 augustus