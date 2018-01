Eerste rolstoelpark van Nederland komt naar Zeewolde, maar nog niet deze zomer

Nieuwe plek voor vlindermonument Zeewolde

18 januari Het Vlindermonument in Zeewolde is woensdag verplaatst naar de nieuwe plek aan het Kluunpad en beschadigingen zijn gerepareerd in opdracht van de gemeente Zeewolde. Het monument kreeg vorig jaar landelijke bekendheid toen het de herdenkingsplek werd voor Anne Faber, de vrouw die op 12 oktober 2017 dood werd gevonden in de bossen bij Zeewolde.