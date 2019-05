Eerste windmolen in project Windpark Zeewolde gesloopt

Michael Robbert flikt het: Op één been halve marathon op Chinese Muur voltooien

19 mei Op de kop af 4 uur en 59 minuten. Dat is de tijd die Michael Robbert Brans uit Zeewolde gisteren nodig had om de halve marathon op en rondom de Chinese muur af te ronden. Brans is daarmee de eerste sporter op één been én met krukken die de halve marathon op de Chinese muur succesvol afrondt.