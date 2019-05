Eis van 4,5 jaar tegen man die zwaargewond raakte bij explosie in Zeewolde

De man die vorig jaar vermoedelijk de explosie heeft veroorzaakt in een woning aan de Pluvierenweg in Zeewolde is daarbij zelfs zwaargewond geraakt. Dat bleek bij de rechtbank in Lelystad waar de uit Colombia afkomstige Ferry A. A. moest verschijnen. Tegen hem werd 4,5 jaar cel geëist wegens bereiden en verwerken van cocaïne en het teweegbrengen van de ontploffing.

Destijds liet de politie weten dat er geen slachtoffers waren, op 21 november. Maar een klein uur later op die dag meldde een 36-jarige man zich bij het Flevoziekenhuis in Almere, slechts gekleed in een onderbroek en onder de zware brandwonden: A.A. Hij is vandaar overgebracht naar het brandwondencentrum in Beverwijk en verblijft nu in het penitentiaire ziekenhuis in Scheveningen.

De brand is ontstaan in een slaapkamer op de eerste verdieping van het vrijstaande huis in het golf- en villaresort Harderwold. Daar bleek een drugslab gevestigd, zo valt af te leiden uit de resten, waaronder vier verbrande magnetrons en chemicaliën. Ook is 33 kilo coke in het huis aangetroffen. Bij het drogen van de drugs in de magnetrons zijn waarschijnlijk oplosmiddelen vrijgekomen.

Schilder

De Colombiaan houdt voor de rechtbank vol dat hij slechts zijdelings betrokken is geweest bij het lab, en zeker niet in de kamer was waar de explosie plaatsvond. Hij vertelt dat hij naar Europa was gekomen om wat geld bij te verdienen als schilder. In Nederland zou de man geronseld zijn door een groepje Albanezen, die hem naar voren schoven als Colombiaanse chemicus tegenover hun opdrachtgever, waardoor ze de klus kregen. Een Nederlander had het huis in Zeewolde voor een paar weken gehuurd.

De bewuste dag was de eerste keer dat A.A. in het huis was, laat hij de tolk vertalen. Hij had alleen geholpen met wat spullen te brengen en deed net een tukje in een andere kamer toen hij door de enorme knal ontwaakte. Hij opende deur van het lab en werd getroffen door een enorme vlammenzee. Zo kwam hij aan de afschuwelijke brandwonden over zijn hele lijf, aldus zijn verhaal. Hij vluchtte naar buiten, zwom een watertje over en werd opgepikt door een andere aanwezige in het huis en door hem naar het ziekenhuis gebracht. Die persoon is weggereden en niet achterhaald.

Knutselen

Het heeft er alle schijn van dat de verdachte wel zelf aan het knutselen is geweest in het lab. Er is niets bekend van een andere gewonde, die dan in de bewuste kamer moet zijn geweest. En verder vertoonde zijn afschuwelijk verbrande gezicht de sporen van een gelaatsmasker, dat hij op moet hebben gehad en waarop zijn dna is gevonden.