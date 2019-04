Eis: werkstraf en rijverbod na frontale botsing met wielrenner op fietspad in Zeewolde

Het was een verschrikkelijke knal, in de avond van 22 augustus 2017 op de Knardijk bij Zeewolde. Een bromfietser botste in volle vaart op een tegemoetkomende wielrenner, die zwaar letsel opliep: breuken in schouderblad, rib, spaakbeen, pink, longkneuzing en alvleesklierscheur.

Justitie houdt de bromfietser, B. van E. (41) uit Harderwijk verantwoordelijk. Hij zou in de avondschemering op de verkeerde helft van het fietspad zijn beland en daardoor het nare ongeluk hebben veroorzaakt. De aanklager eist honderd uur werkstraf en een rijverbod van vier maanden tegen hem voor onvoorzichtig en onoplettend rijden.

Uitwijken

Zelf kan Van E. voor de rechtbank in Lelystad niet goed uitleggen wat er gebeurd is. Hij kan zich niet voorstellen dat hij op de weghelft voor het tegemoetkomende verkeer is gekomen, want waarom zou hij. Hij weet alleen dat hij plotseling de wielrenner ontwaarde, in een tel heeft geprobeerd uit te wijken en denkt dat de tegemoetkomende fietser in dezelfde richting is uitgeweken waardoor ze botsten.

Hoe hard de Harderwijker heeft gereden is niet meer vast te stellen, en zijn teller was kapot, zodat hij het zelf ook niet weet. Twee getuigen hebben beweerd dat het wel hard was. En ook dat de fietser rechts reed. Mogelijk is de bromfietser in een flauwe bocht over de middenstreep geraakt. Wel staat vast dat de fietser geen verlichting voerde.

Opgelucht

Hoe het nu met de zwaargewonde man is, weet de officier van justitie niet te vertellen. De Harderwijker heeft destijds geprobeerd contact te leggen, maar kreeg geen gegevens van de politie. Hij was opgelucht dat het slachtoffer een poos later zelf belde, zodat ze hebben kunnen praten. Het verlies van zijn rijbevoegdheid zou hem slecht uitkomen, in verband met bezoeken aan zijn zieke moeder in Zeewolde. Van E. werd niet bijgestaan door een advocaat.