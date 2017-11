Ergernis om filmende bestuurders na kettingbotsing op Nijkerkerbrug

Julia krijgt alle stoelen om bij 'The Voice' en moet dan kiezen

3 november Moest het Waylon of Anouk worden? Julia van Bergen uit Zeewolde werd als deelneemster aan The Voice of Holland voor het blok gezet. De pas 18-jarige Julia was vorige week te zien in The Blind Auditions en met succes want alle vier de coaches wilden haar in hun team. ,,Ik vind het nu heel erg leuk dat iedereen het weet."