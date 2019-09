Even niet zwemmen bij Beachstrand Eemhof, er zit blauwalg in het water

Steeds meer tankstati­ons bieden nieuwe brandstof­fen aan, maar wat zijn het?

11 september Het onlangs geopende tankstation Greenpoint op het bedrijventerrein Trekkersveld in Zeewolde biedt naast gewone diesel ook HVO diesel en Traxx Zero diesel aan. Dit zijn de duurzame brandstoffen van de toekomst, zegt de eigenaar van het nieuwe pompstation. In Nederland verschijnen in rap tempo tankstations met blauwe diesel en andere brandstoffen die duurzaam heten te zijn.