Explosie op bootje bij Zeewolde: brandweer zoekt naar mogelijke slachtoffers

Er heerst veel onduidelijkheid op het Laakse Strand in het Nijkerkernauw. Het enige zekere is dat iets na 16.00 uur een explosie was. Daarbij raakte een stalen boot van zo'n 7 meter lang zwaar beschadigd. Ook was er brand. Onduidelijk is of eerst een of twee gasflessen ontploften of dat er eerst brand was.