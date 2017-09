Flinke schade bij brand in windmolen Zeewolde

Update & VideoEen windmolen aan de Lepelaarweg in Zeewolde stond vanmiddag in brand. Twee monteurs die bij het uitbreken van de brand in de molen aanwezig waren, zijn gewond geraakt aan hun handen. Om 16.00 uur was het vuur gedoofd. De kans bestaat dat er wieken afbreken of dat de molen omvalt.

De brand brak even na 12.00 uur uit. Volgens twee vissers aan bij de dijk ging daar een explosie aan vooraf. De brandweer kwam vervolgens met groot materieel ter plaatse.

Ook ambulancepersoneel werd opgeroepen. Er waren namelijk nog twee monteurs bovenin de windmolen aanwezig toen de brand uitbrak. Zij bleken brandwonden aan hun handen te hebben, waarvan de ernst nog niet duidelijk is. Mogelijk hebben ze ook rook ingeademd. Tijdens hun vlucht naar beneden viel de stroom uit.

Uitbranden

Volledig scherm Een windmolen aan de Lepelaarsweg in Zeewolde staat in brand. © GinoPress BV Aangezien de brandhaard zich op grote hoogte bevindt en het lokale brandweerkorps niet beschikte over de juiste middelen om zo'n brand te bestrijden, is besloten de windmolen uit te laten branden. ,,Er was eerst nog sprake van de komst van een gespecialiseerd team met een kraan uit Haaglanden, maar dat zou veel te lang duren'', verklaart woordvoerder Geertjan Veenstra het besluit van de brandweer.

Instorten

Het laten uitbranden van de molen neemt echter wel risico's met zich mee. De molen zou namelijk kunnen instorten. ,,Ja, die kans is zeker aanwezig. Daarom hebben we de omgeving afgezet en komen we niet dichterbij dan anderhalf keer de valschaduw.'' Ook is het denkbaar dat de wieken loslaten. ,,Hij kan elk moment gaan'', aldus Veenstra. ,,Maar het kan ook zo zijn dat hij toch niet valt.''

Over de exacte schade aan de molen is vooralsnog niets met zekerheid te zeggen. ,,Maar de brand woedt nog altijd, dus de schade is ongetwijfeld behoorlijk'', besluit de woordvoerder.

Particuliere molen

De eigenaar van de windmolen neemt deel in het Windmolenpark Zeewolde, een particulier initiatief van agrariërs aan de Lepelaarweg, die samen veertien molens hebben laten bouwen in een financieringsconstructie, de stroom leveren ze aan het net. De windmolens zijn al wat ouder en over acht jaar afgeschreven, zegt één van de buren aan de lange polderweg. In het kader van de komst van het nieuwe windpark zou de molen uiterlijk in 2026 gesaneerd worden.

Dodelijk ongeluk

De twee monteurs werken bij Bettink Service uit Barneveld, een bedrijf dat in 2013 twee medewerkers kwijtraakte bij een dodelijke brand in een windmolen in het Zeeuwse Ooltgensplaat. Bettink bestrijdt overigens dat er sprake is van verwondingen, zoals de brandweer vertelt. ,,De monteurs die aanwezig waren zijn door ambulancepersoneel onderzocht en hebben geen verwondingen", stelt Bettink in een persbericht.