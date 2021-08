Frontale botsing op de Gooiseweg bij Zeewolde; gewonden en drie auto's zwaar beschadigd

Gratis bijles voor Veluwse kinderen in armoede dankzij gulle gift

14 mei Stichting Leergeld Randmeren biedt al laptops, fietsen en zwemlessen aan kinderen die in armoede leven. Voor het eerst is er nu ook financiële ondersteuning zodat deze schoolkinderen van groep 4-8 in de zomervakantie gratis bijlessen kunnen krijgen. Coördinator Hetty Schouten doet de toekenning voor kinderen uit Harderwijk.