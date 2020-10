Gaat de nieuwe Stint ooit nog de weg op? ‘De kans is groter dat ik de loterij win’

Is er nog toekomst voor Zonnewoud in Zeewolde? Het kan alle kanten op

15 september Staatsbosbeheer en Sunvest beraden zich op de plannen voor de bouw van een zonnepark in het bos langs de Groenewoudseweg in Zeewolde. De gemeenteraad maakte anderhalve week geleden een ommezwaai en trok de steun voor het park in. De gevolgen hiervan zijn onduidelijk. Zes vragen over deze kwestie.