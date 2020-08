Gebakkelei over Zonnewoud van Staatsbosbeheer in Zeewolde

Raadslid Van de Beld heeft de schijn van belangenverstrengeling gewekt, constateert burgemeester Gorter na drie weken onderzoek. De burgemeester: ,,Het had anders gemoeten. Het raadslid had vooraf moeten melden dat hij in een adviescommissie actief is geweest voor Staatsbosbeheer en hij had zich niet in het politieke debat over het zonnewoud van Staatsbosbeheer moeten mengen.’’