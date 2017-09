Geen urnenmuur op bedrijventerrein

In Zeewolde wordt al enkele jaren gesproken over de mogelijke vestiging van een crematorium in een leegstaand pand op bedrijventerrein Trekkersveld. In november 2014 had de gemeente de initiatiefnemer laten weten dat het bouwplan past binnen het bestemmingsplan, maar destijds werd nog geen uitspraak gedaan over het specifieke gebruik van het pand.