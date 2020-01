Geen vermisten gevonden na urenlange zoektocht na explosie op schip bij Zeewolde

De grootscheepse zoekactie was opgezet nadat het vermoeden gerezen was dat er iemand op of bij de boot was op het moment van de explosie. Nu is dus gebleken dat dat niet het geval was. ,,Nu is het verder geen zaak meer voor de brandweer en wordt het onderzoek morgenochtend voortgezet door de politie”, zegt Van Eck.

Onduidelijkheid

Op het Laakse Strand in het Nijkerkernauw heerste maandagmiddag veel onduidelijkheid. Zeker was dat aan het eind van de middag brand was op het bootje en dat een aantal gasflessen was ontploft. Wat eerst gebeurde, blijft onduidelijk. Omdat het onbekend of er iemand in of bij de boot was werd een grote zoekactie gestart, waarbij zeker twintig hulpverleners betrokken waren.