Nuon heeft in BMW (batterijen) en Alfen (opslagsysteem) partners gevonden die volgens eigen zeggen samen met drie megawatt 'de grootste batterij van Nederland' hebben. Megabatterijen helpen om pieken en dalen in het stroomaanbod op te vangen en beter af te stemmen op de vraag van het stroomnet. Het overschot wordt in de batterij opgeslagen, zodat het gebruikt kan worden als het stroomnet de energie wél nodig heeft. Het dilemma 'use it or lose it' bij de opwekking van energie uit wind en zon wordt hiermee opgelost.