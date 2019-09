Gefrustreerde vader belaagde huis ex volgens Openbaar Ministerie met katapult

,,Helemaal niets’', reageerde de 29-jarige Jordy K. op de vraag van één van de rechters wat hij de afgelopen maanden anders had moeten doen. Op 13 maart kwam hij in een leeg huis thuis. Zijn toenmalige vriendin en hun dochter waren verdwenen. K. stond perplex, zei hij de rechters in Lelystad. Maar de vrouw had een goede reden om te vertrekken, bleek uit haar slachtofferverklaring. K. was vreemdgegaan en toen ze daar iets over zei, kreeg ze een kaakslag.

Mishandelingen

De mishandelingen waren gewoon geworden in haar leven. Ze besloot naar haar ouders elders in Zeewolde te vluchten. K. zocht haar op: ze kreeg niet alleen vijfhonderd mailtjes van K., vele telefoontjes en whatsappjes, hij hing ook rond bij de woning. Zo stond hij er op een avond drie uur lang vlak voor de deur te vliegeren. Helemaal angstig werd het toen er gaten in de ruiten werden aangetroffen. Binnen lagen glazen knikkers. Haar vader zag nog een donkergekleurde BMW wegrijden. Die bleek van de buurman van K. In de wagen werden diezelfde avond knikkers en een katapult aangetroffen.

Dochter

Dat K. contact zocht, kan kloppen, maar van mishandeling of van het schieten met een katapult is absoluut geen sprake, zei hij. Het enige dat hij wenste was zijn dochter te zien. En dus hing hij op 12 juni vele pamfletten aan bomen in het dorp op de route tussen het huis van de ouders van zijn ex en de basisschool. ,,Zodat het hele dorp kon meelezen over deze kwestie’', zei de officier van justitie. Hij eiste 3 maanden cel voorwaardelijk en een werkstraf van 180 uur.

De raadsvrouw van K. benadrukte dat haar cliënt ten einde raad was. ,,Hij heeft dagenlang niet geweten waar zijn dochter was.’' De situatie escaleerde omdat de aangeefster in een brief aan de school aangaf dat K. zijn dochter niet mocht zien. En dus schakelde de school de politie in toen de vader op het schoolplein stond. ,,Hij vecht al sinds 13 maart als vader om zijn dochter te zien.’'