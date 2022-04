Geld verdienen uit wind: nog meer mensen kunnen obligaties van Windpark Zeewolde kopen

update 17-jarige bestuurder van brommobiel gaat over de kop op Knardijk in Zeewolde, veroorza­ker meldt zich later

De 17-jarige bestuurder van een brommobiel is gisteravond meerdere malen over de kop geslagen na een aanrijding op de Knardijk in Zeewolde. De veroorzaker van het ongeluk heeft zich pas later gemeld bij de politie.

21 april