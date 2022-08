Geliefd in Den Haag, nu wil Defensie weer naar Zeewolde

Tekort aan leraren is het grootst in Flevoland en de Randstad: ‘Het is zeer krap’

Flevoland is naast de Randstad de regio waar het tekort aan basisschoolleraren het meest nijpend is. Ook in het voortgezet onderwijs is de vraag naar onderwijzers groot. En die zal de komende jaren niet afnemen. ,,Het is zeer krap.’’

16 juni