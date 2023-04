Getraumatiseerde militair uit Zeewolde verhandelt dure spullen van Defensie: ‘Ik heb dit nooit bewust willen doen’

Het ligt gevoelig, maar Flevoland krijgt mogelijk een coalitie met PVV: ‘Al twaalf jaar su­per-sta­biel’

Wordt Flevoland de tweede provincie in Nederland waar PVV aan de coalitie deelneemt? Meerdere partijen hebben hier grote moeite mee, maar BBB - met afstand de grootste in de polder - ziet op voorhand geen bezwaar. ,,Er is veel over te doen’’, zegt fractievoorzitter Anja Keuter. ,,Maar deze partij is al twaalf jaar super-stabiel. Wat is dan het probleem?’’