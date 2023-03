Getraumatiseerde militair uit Zeewolde verkocht van Defensie gestolen spullen: ‘Dit is niet de persoon die ik ben’

Lelystad’67 leeft nog, maar de nieuwe voorzitter Oostweegel staat wel voor een flinke uitdaging: ‘Niemand is groter dan de club’

Een doorstart in de vierde klasse, een nieuwe trainer en tientallen jongens die zich al hebben aangemeld om bij het eerste team te komen voetballen. De eerste stappen in de goede richting zijn gezet door Roy Oostweegel, de nieuwe voorzitter van SV Lelystad’67. Maar hij benadrukt dat de voetbalclub nog een hele lange weg te gaan heeft. ,,We zijn dit jaar knock-out geslagen.”