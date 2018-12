Gewonde bij ernstig ongeluk op dijk bij Zeewolde, weg afgesloten

Nu of nooit voor Strand Horst

22 december Ondernemers op Strand Horst staan te popelen om aan de slag te gaan. Ze hebben er alle vertrouwen in dat de jongste plannen voor het ontwikkelen van recreatie in het gebied het - na decennia gekissebis - gaan halen. Aan de andere kant van het Wolderwijd, in Zeewolde, worden juist de messen geslepen. Daar blijft vooral de hoteltoren van maximaal zestig meter een doorn in het oog.