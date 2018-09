Gezin Terwindt geëvacueerd uit vakantiehuisje Eemhof na brand

Knarland bij Harderwijk steeds meer in trek bij waterrecre­an­ten die rust zoeken

15 september Het sikkelvormige Knarland in het Wolderwijd heeft een goede zomer achter de rug. De proef met het voltijds beheer in het zomerseizoen werpt zijn vruchten af. Steeds meer waterrecreanten weten het eiland te vinden. Het is er leuker geworden.