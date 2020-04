Golfbaan Golf4All Zeewolde wordt naast zonnepark ook een familiepark in de sfeer van Nemo

video Achter de tulpen­pracht in Flevoland gaan grote zorgen schuil

16 april Mooier kan bijna niet, de eindeloze velden vol bloeiende tulpen in Flevoland. Maar achter deze uitbundige kleurenpracht gaan zorgen schuil, want de tulpensector zucht onder de gevolgen van de coronacrisis. De export is voor een groot deel weggevallen en de prijzen zijn ingestort.