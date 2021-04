Gooiseweg Zeewolde afgesloten na botsing bestelbussen

Bakker Logistiek werd gehackt via mailpro­gram­ma Microsoft

14 april Hackers hebben Bakker Logistiek in Zeewolde kunnen hacken via een beveiligingslek in het email-programma Microsoft Exchange. Dat bevestigt directeur Toon Verhoeven. Het Nationaal Cyber Security Center (NCSC), onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waarschuwt al sinds een maand voor grote gevolgen voor Nederlandse bedrijven en organisaties door dit lek.