Groengasbooster pompt biogas van boer uit Zeewolde door het land

Het is een oersaaie, anderhalve meter hoge groene kast op een afgelegen plek in het buitengebied van Zeewolde, maar toch is het een cruciale noviteit. Netbeheerder Alliander heeft zijn eerste groengasbooster in Nederland gebruik genomen, waarmee biogas van de Flevolandse boer Arie van der Knijff door het complete gasnetwerk van Alliander gepompt kan worden.

De saaie kast van ongeveer zes meter breed staat op de hoek van het Priempad en de Gooimeerdijk-Oost, ver verwijderd van de bewoonde wereld. De groengasbooster zorgt dat Flevolands biogas verspreid kan worden door het land, vanaf de aanbieders naar hogedruk-gasleidingen. Het stuwt gas vanuit het Flevolandse netwerk naar het landelijke gasnet.

Agrarisch gas

,,Blij dat het gelukt is,’’ zegt akkerbouwer Arie van der Knijff in Zeewolde. Hij maakt van spruiten, aardappelen, koeienmest en andere agrarische restproducten een mengsel, dat in vergistingssilo's biogas produceert. Je zou het agrarisch gas kunnen noemen. Na tien jaar experimenteren heeft Van der Knijff het procedé zo goed in de vingers, dat hij steeds meer biogas maakt. Door het biogas op te werken, krijgt het de kwaliteit van aardgas en wordt het geleverd op het aardgasleidingnet van Alliander. Daarna stroomt het bij huishoudens in Zeewolde de cv-ketels binnen.

Alleen lokaal

Tot nu toe kon het biogas uit Zeewolde alleen lokaal worden afgezet in een gasleiding waar een druk heerst van 4 bar. Op momenten dat er te weinig afnemers aan de lokale leiding zaten, kon de boer zijn biogas niet kwijt. In de zomer was dat regelmatig het geval, als in Zeewolde de cv-ketels niet brandden.

Meer producenten

Boer Arie van der Knijff voorspelt een toename van biogasproductie, nu Alliander in staat is om met de nieuwe booster het biogas van lage-drukleidingen (4 bar) naar hoge-drukleidingen (8 bar) te pompen. ,,Ik weet dat er bij verschillende collega-boeren in Flevoland interesse is voor het maken van biogas en dat er initiatieven zijn. Nu ze weten dat de afzet van hun groene gas ook in de zomer gegarandeerd is, verwacht ik dat er meer aanbieders komen.’’

Nog niet veel biogas

De productie van duurzaam groen gas groeit langzaam. In het derde kwartaal van 2020 werd in het gasnetwerk van Alliander (Flevoland, Gelderland, Friesland, Noord- en Zuid-Holland) 14 miljoen kubieke meter groen gas ingevoed. Dat is 4 procent meer dan in het kwartaal ervoor. Maar veel is het nog niet; ongeveer 0,7 procent van het totale gasgebruik. Het groene gas is genoeg voor ongeveer 9.000 huishoudens.

De groengasbooster in Zeewolde is de tweede in Nederland, de andere is van eigenaar Attero en draait sinds eind 2019 bij een afvalverwerkingsbedrijf in Wijster. ,,Nu weten we hoe de techniek werkt. Als de groengasproductie gaat stijgen, kunnen we ook groengasboosters plaatsen op andere plekken in het land’’, zegt woordvoerder Peter Hofland van Alliander.

Volledig scherm De groengasbooster in Zeewolde © Alliander