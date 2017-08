Groot Nieuws Radio komt toch langer uit Zeewolde

Zendmasteigenaar Novec wilde per 31 augustus stoppen met het doorgeven van de radiozender, maar onderhandelingen hebben geleid tot verlenging. In een persbericht meldt directeur Wilfred Hardeman dat de luisteraars nu de tijd krijgen om rustig de overstap te maken naar DAB+.

,,In het komende half jaar wordt onderzocht of het technisch mogelijk is om ook na 1 maart 2018 uit te kunnen blijven zenden via deze mast. Als er geen groot onderhoud nodig is, dan kan de overeenkomst verlengd worden tot uiterlijk 1 januari 2019. Daarna zullen we definitief afscheid gaan nemen van de middengolf."