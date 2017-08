Groot Nieuws Radio start petitie voor middengolf

Novec vindt middengolf te duur en uit de tijd. De luisteraars zijn het daar in de petitie niet bepaald mee eens. ,,Natuurlijk is de geluidskwaliteit via de AM niet optimaal. Toch luisteren wij er massaal naar, omdat wij Groot Nieuws Radio inspirerend en bemoedigend vinden''.

Zenderexploitant Novec vindt dat Groot Nieuws Radio de uitzendingen via DAB+ en internet maar moet uitbouwen: daar zijn ze kraakhelder en in stereo. De luisteraars betogen dat veel mensen nog geen DAB+ hebben, dat ouderen er niet aan willen, dat de DAB-uitzendingen nog maar in een deel van het land te horen zijn, en dat de luisteraars in de auto het niet kunnen ontvangen. Houd de masten in de lucht, is de oproep, tot DAB is doorgebroken.