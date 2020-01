Grootschalig camperpark Zeewolde gaat toch rust bieden, volgens de eigenaar

video | Update Geen vermisten gevonden na urenlange zoektocht na explosie op schip bij Zeewolde

6 januari De brandweer staakt de zoektocht naar mogelijke slachtoffers na een explosie op een bootje bij Zeewolde. In het water rondom het scheepje is niemand gevonden. Het na de brand gezonken vaartuig is uit het water gehaald ‘om er 200 procent zeker van te zijn dat er niemand in zit’. Om half negen kon brandweerwoordvoerder Wim van Eck ook daadwerkelijk bevestigen dat er niemand gevonden is.