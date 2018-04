Grote stalbrand in Zeewolde

Schuurbrand in Zeewolde snel onder controle

1 april In een schuur aan de Winkelweg in Zeewolde heeft afgelopen nacht korte tijd brand gewoed. De eigenaar ontdekte de brand toen hij naar zijn schapen ging kijken, hij zag toen rook in de schuur. Dankzij snel optreden van de brandweer was de brand snel onder controle.