Havendagen Zeewolde gaat voor stapje groter met optreden Mooi Wark

Zo’n veertig schepen meren op 12, 13 en 14 juli af in de Aanloophaven van Zeewolde, in verband met de Havendagen. De organisatie gaat tijdens de vierde editie van het evenement voor een professionaliseringsslag en heeft voor het eerst een bekende Nederlandse rock-‘n-roll band gestrikt voor een optreden: Mooi Wark.

De keuze voor een bekende naam is een bewuste, legt Stein Docter van Stichting Puur Zeewolde uit: ,,De afgelopen jaren hadden we vaak lokale partijen. Maar we willen groter worden en dat er op de feestavond op zaterdag ook meer mensen komen. Daar heb je een bekende band voor nodig.’’

Watersport

Tijdens het weekend is er verder van alles te doen voor bezoekers op het gebied van muziek en cultuur, sport en spel. Daarnaast zijn er diverse markten en de boten. ,,We willen Zeewolde op de kaart zetten’’, zegt Docter. ,,Dat is ook de watersport, vandaar de boten. We hebben het evenement een weekje naar voren gehaald, zodat ook veel mensen hier uit de regio aanwezig zijn en er nog geen zomervakantie is.’’

Met de veertig boten is de Aanloophaven tijdens het weekend goed gevuld. ,,Vaak komen de boten via verenigingen. Als eenmaal het balletje gaat rollen, kan het snel gaan. Een bijzonder exemplaar? De historische reddingsboot Johanna Louisa van de KNRM is er, daarmee zijn mensen op de Noordzee gered.’’

Het officiële programma start aan het einde van de vrijdagmiddag en eindigt op zondagmiddag rond 17.00 uur. De Havendagen Zeewolde zijn gratis toegankelijk. Docter: ,,Vorig jaar hadden we een paar hele hete dagen, hopelijk hebben we nu wat meer geluk met het weer.’’