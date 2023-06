Helder weer in Zeewolde vandaag

Ermeloërs Gijs van Diest en Henk van Winkoop in actie voor Muskathlon Ghana, benefiet met Matthijn Buwalda

Samen met zijn neefje Gijs van Diest gaat Henk van Winkoop in oktober in Ghana een Muskathlon voor het goede doel lopen. De Ermeloërs willen kinderen helpen die in dit West-Afrikaanse land in extreme armoede leven. Om geld in te zamelen, houden ze donderdag 15 juni een benefietconcert in Ermelo in samenwerking met de Nederlandse zanger/liedjesschrijver Matthijn Buwalda.