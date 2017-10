Hoe kan het dat Michael P. uit Zeewolde daar vrij rondliep?

Zeewolde laat zelfs baby's meepraten over koopzondag

3 oktober Het invullen van de enquête over verruiming van de koopzondag in Zeewolde is misschien kinderlijk eenvoudig, het was zeker niet de bedoeling dat kinderen hem ook daadwerkelijk zouden invullen. Per abuis schreef de gemeente 500 minderjarigen aan. De enquête moet nu deels over.