Hoogte straf van Michaël P. uit Zeewolde voor doden Anne Faber ter discussie

van vitaal belang Psycholoog verwacht coronadruk­te: ‘Oude zekerheden staan op losse schroeven in deze bizarre tijden’

11 mei Hoe blijft Nederland op de been tijdens de coronacrisis? In de rubriek Van Vitaal Belang portretteren we mensen die daaraan bijdragen. We sluiten deze serie af met Henjo de Looper (58) uit Zeewolde, GZ-psycholoog en eigenaar LOOP Coaching&Advies.