Horeca in Zeewolde houdt zijn hart vast voor strengere coronavoorschriften

De horeca in Zeewolde kijkt met grote zorgen naar de aangekondigde strengere coronavoorschriften, nu de provincie Flevoland oranje gekleurd gebied is geworden. ,,Ik hoop toch echt dat er geen lockdown komt, want ik weet niet of we dat kunnen overleven’’, zegt uitbater Fred Maaswinkel van café-restaurant De Mens.

Eetcafé De Mens aan de Kerkstraat is één van de twee cafés in Zeewolde die hun deuren tot na middernacht open hebben. Het andere is Friends aan het Flevoplein. Dat ze geraakt gaan worden door de nieuwe coronaregels is onvermijdelijk, weten ze. ,,Ik hoop dat de nieuwe voorschriften pas ingaan vanaf zondagavond, dat geeft me in elk geval dit weekend nog de mogelijkheid om mijn klanten te informeren’’, zegt uitbater Clint Grootoonk van café Friends.

Geen lockdown

,,We weten nog niks, dus kunnen we nu nog niet zeggen wat we gaan doen’’, zegt Maaswinkel. ,,Sommige media melden al dat een lockdown onvermijdelijk is voor de horeca. Ik hou mijn hart vast. De vorige keer zou de lockdown drie weken duren en het bleken drie maanden te worden. We hebben toen de toiletten verbouwd en wat andere dingen opgeknapt, maar je kan niet blijven verbouwen natuurlijk.’’

Als de lockdown komt, moet die zo kort mogelijk duren, constateert de uitbater van De Mens. ,,Ik heb wel een spaarbuffertje, maar lang ga ik het niet meer volhouden. Vier man personeel en mezelf zijn afhankelijk van De Mens.

Lampen aan

Zowel bij café Friends als bij eetcafé De Mens is het aantal gasten dat binnen kan niet groter dan 50, dus over een beperking dat vlak hoeven ze zich voorlopig niet druk te maken. ,,Die regeling dat we om 01.00 uur moeten sluiten, maar al om 12 uur de muziek al uit moeten zetten begrijp ik niet,’’ zegt Grootoonk. ,,Wie wil er nu met de lampen aan, zonder muziek, nog een uur blijven zitten? Misschien gaan we dan al vroeger sluiten.’’

Allebei horecamannen hopen dat hun klanten in de toekomst wat vroeger naar het café komen, nu de sluitingstijden worden vervroegd. ,,We gaan er sowieso last van hebben,’’ constateert Maaswinkel. ,,Ik heb klanten die eerst komen eten en daarna nog tot 3 uur blijven napraten. Zelfs al arriveren die mensen een uurtje eerder, zal dat mij omzet schelen. Het enige waar het vervroegen van de sluitingstijd goed voor is, is mijn nachtrust.’’

Recreatiebedrijven

Burgemeester Gerrit-Jan Gorter van Zeewolde is nog in gesprek met de Veiligheidsregio Flevoland welke maatregelen exact nodig zijn. Vrijdagavond wordt bekend gemaakt welke maatregelen van kracht worden.

De burgemeester reageert per mail via zijn woordvoerder. Hij ziet vooral problemen voor recreatie- en horecaondernemers die voor de komende weken activiteiten hebben gepland voor groepen tot 100 personen. Ook vreest hij dat bij voorbeeld Duitsland en België hun inwoners terugroepen, dan wel opdracht geven hun vakanties in Zeewolde af te breken. Dit heeft verstrekkende financiële consequenties voor de recreatie, vreest Gorter.

Veilig

Hoewel er in een ruime week 17 coronabesmettingen bij kwamen in Zeewolde schat de burgemeester de situatie niet onveilig in: ‘Uit informatie van de GGD blijkt dat in Zeewolde geen sprake is van een brandhaard of besmettingen bij feestjes en samenkomsten. Gezien het feit dat het werkelijke aantal besmettingen per dag nog mee lijkt te vallen (en zelfs een aantal dagen op nul heeft gestaan) en het in Zeewolde heel goed mogelijk is om voldoende afstand te houden van elkaar, lijkt de situatie in Zeewolde op dit moment niet onveilig.’