Horsterveer door ijs uit de vaart

video Su­per­vrij­wil­li­ger gaat door, ook op één been

24 februari Is er een initiatief of evenement in Zeewolde? Grote kans dat Erik Wallenburg (62) er bij betrokken is. Nu weer zijn plan voor het eerste Nederlandse bewegings-parcours voor mensen die afhankelijk zijn van onder meer een scootmobiel of rolstoel. ,,Organiseren zit in mijn genen.’’