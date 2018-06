Iedereen kijkt mee bij de rechtszaak van Anne Faber

,,Als rechter krijg je alles te zien en te lezen. Je kan stevig onder de indruk raken van een dossier, waarin ernstige en vaak schokkende gebeurtenissen een rol spelen. Tegelijk is er een mechanisme, tenminste bij mij, dat zorgt dat je de meest bloederige en saillante details een beetje van je weghoudt, ze wat meer naar de achtergrond dringt. Het moet niet door je hoofd blijven spoken, ook al spelen ernstige en vaak schokkende gebeurtenissen een rol. Het zijn dan ook de soms ogenschijnlijk onbetekenende details, waaraan ik soms ineens weer denk. Die zal ik nooit vergeten.''



Zelf sprak hij recht in geruchtmakende zaken, kleine ook, legde hij harde straffen op, soms zachte. Wedzinga had te maken met verdachten, slachtoffers en nabestaanden, die soms overmand door emotie in zijn zaal zaten of spraken. Hij weet wat dat vergt van rechters en snapt dat de zaak Anne Faber plaatsvindt onder hoogspanning.



Dat laatste komt niet in de laatste plaats doordat heel Nederland meeleefde met Anne en haar familie, zodra duidelijk werd dat ze was vermist. Daarna het vreselijke nieuws: Anne is de nachtmerrie van elke ouder tegen het lijf gelopen: verkrachter Michael P., die uiteindelijk bekent nu ook een moordenaar geworden te zijn.



Ook is er de vader van Anne. Hij maakte de rechter van het Hof die besloot Michael P. géén tbs op te leggen harde verwijten. 'De moord op onze Anne had voorkomen kunnen worden, daar ben ik van overtuigd', zo schreef hij in een open brief. Hij hekelde Rinus Otte, inmiddels topman bij het OM, die in het verleden zei 'een groeiende afkeer' van tbs te hebben.