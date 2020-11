Illegale feestvierders van onbewoond eiland geplukt in Wolderwijd

updateEen onbewoond eiland leek de perfecte plek voor een feestje. Maar de feestgangers maakten snel het kampvuur uit en stapten halsoverkop in hun bootjes toen de politie vanuit Zeewolde in aantocht was.

Op het recreatie-eiland de Zegge trof de politie nog drie mannen aan - in beschonken toestand - een aggregaat, restanten van illegaal vuurwerk en een smeulend kampvuur.

Inwoners van Zeewolde hadden zaterdagavond rond acht uur gebeld omdat er nogal wat lawaai kwam van het eiland in het Wolderwijd, niet alleen van vuurwerk maar ook van muziek.

Te ver voor warmtecamera

Volgens woordvoerster Suzanna Lefquillier van de politie Midden-Nederland was aanvankelijk geprobeerd om vanaf de vaste wal te kijken wat er aan de hand was met behulp van een warmtecamera. Eenzelfde camera wordt gebruikt voor het vinden van wietplantages. ,,Maar dat lukte niet omdat het te ver was.’’

Geleend bootje

Met een van de brandweer geleend bootje en met ondersteuning van het team Watertoezicht Midden- en Oost-Nederland van de politie gingen ze daarna een kijkje nemen op de Zegge. Daar waren de meeste feestvierders al het water opgevlucht.

Drie mannen hadden de boot gemist en waren nog op het eiland toen de politie voet aan wal zette. Volgens de woordvoerder waren ze ‘redelijk beschonken'. Ze komen alledrie uit Ermelo en zijn rond de dertig jaar.

Ze zijn bekeurd voor groepsvorming in coronatijd - maximaal twee personen - en mee terug genomen naar Zeewolde, ‘voor hun eigen veiligheid', aldus de politie. Het aggregaat dat was gebruikt om stroom in de geluidsapparatuur te krijgen is in beslag genomen. Wie het vuurwerk heeft afgestoken is niet duidelijk.

Strandje en glijbaan

Op de website Gastvrije Randmeren wordt De Zegge aangeduid als familie-eiland, met een speeltuin voor jonge kinderen met een strandje en een glijbaan waar kinderfeestjes kunnen worden gevierd. Rustig picknicken kan hier ook, maar daar was dit weekend geen sprake van.

Op een aantal eilanden in de randmeren, waaronder De Zegge, is in de zomermaanden een beheerder. Na 31 oktober is het eiland ‘in ruste’, zegt voorzitter Egge Jan de Jonge van de coöperatie Gastvrije Randmeren.

Geen versterkt geluid

Ook los van de coronarestricties mag op de Zegge volgens hem ‘niet zoveel'. Voor versterkt geluid wordt in elk geval geen toestemming gegeven. Overnachten is wel mogelijk, bijvoorbeeld voor scouting. In het zomerseizoen wordt dat mede door de beheerder in de gaten gehouden.

Volgens De Jonge komt het overigens nauwelijks voor dat de regels worden overtreden. Dit incident is vooralsnog geen reden voor Gastvrije Randmeren om actie te ondernemen.

