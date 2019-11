In Duitsland gestolen boot duikt op in loods in Zeewolde

De boot werd gestolen in Emmerich (Duitsland), net over de grens bij Doetinchem. De Arnhemmer kwam in het rechercheonderzoek naar voren en werd verhoord. De man vertelde de politie vervolgens waar hij de boot had verstopt. De Arnhemmer had de boot, met buitenboordmotor en een trailer, gestald in een loods die dient als winterstalling voor caravans en boten. De eigenaar van de stalling wist niet dat er een gestolen boot in zijn loods stond.