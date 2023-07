In Zeewolde zo goed als helder weer vanochtend

A6 richting Emmeloord tussen Lelystad en Lelystad-Noord 5 avonden en nachten dicht

Rijkswaterstaat voert tussen donderdag 6 juli en woensdag 19 juli in vijf avonden en nachten asfalteringswerkzaamheden uit aan de A6 Lelystad in de richting van Emmeloord. Tijdens deze werkzaamheden is de A6 afgesloten tussen Lelystad en Lelystad-Noord in de richting van Emmeloord.