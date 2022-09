Influencer uit Zeewolde scheurt met 250 km/u over A28: ‘Geloof niet alles jongens’

updateMet 250 kilometer per uur scheurde multimiljonair Chahid Charrak volgens de politie zaterdagavond in zijn Lamborghini over de A28. De 32-jarige Zeewoldenaar raakte daardoor zijn rijbewijs én goudkleurige wagen kwijt. De ‘influcencer’ bestrijdt echter de lezing van de politie.

Als kind haalde Charrak alleen zijn veterstrikdiploma. Tegenwoordig is hij eigenaar van zes bedrijven in de sanitair- en tegelbranche, rijdt hij in een gouden Lamborghini en woont in grote villa. Zijn YouTube-video’s worden wekelijks honderdduizend keer bekeken.

Charrak, online bekend als ‘Dutch Performante’, zoefde zaterdag volgens de verkeersagenten over het asfalt tussen Assen en Beilen en werd daar door hen gestopt. Na wettelijke correcties bleef er volgens hen een snelheidsovertreding over van 96 kilometer per uur.

De steenrijke ondernemer kon daarop zijn rijbewijs inleveren.

Het innemen van het rijbewijs bleek echter makkelijker gezegd dan gedaan: Charrak had zijn roze pasje niet op zak. En daarom namen agenten de Lamborghini in beslag. ‘Tsja, kan gebeuren’, schreef de snelheidsduivel op Instagram.

De Zeewoldenaar zag hoe zijn peperdure sportwagen met een berger werd afgevoerd. ,,Nou, daar staan we dan op straat”, vertelde hij ogenschijnlijk laconiek aan zijn Instagram-volgers. ,,Eigen schuld, dikke bult. Had ik m’n rijbewijs maar bij me moeten hebben.’’

Charrak werd vervolgens opgehaald door zijn vader.

Wagen van drie ton

De ondernemer kon de auto weer ophalen zodra hij zijn rijbewijs inleverde. De politie verwachtte al dat dit niet lang zou duren, gezien de waarde van het voertuig (aan de Lamborghini Huracán Perfomante hangt een prijskaartje van 322.000 euro).

In een filmpje dat Charrak zondag plaatste op Instagram, wekte hij de indruk dat hij de wagen een dag na zijn aanhouding weer heeft opgehaald bij het politiebureau in Groningen.

Geloof niet alles

In die nieuwe post bestrijdt de ondernemer uit Zeewolde overigens de lezing van de politie. Onder het kopje ‘Geloof niet alles toppers’, zegt Charrak onder andere: ,,Wat er allemaal gesuggereerd wordt op het hele internet, dat ik met 250 kilometer per uur heb gereden, klopt niet!’’

,,Die gasten hebben niet eens een meting, niet eens een video of wat dan ook, het was meer voor hun gevoel dat ik te hard heb gereden. Dat klopt, maar totaal onzin dat ik 250 kilometer per uur heb gereden. Dus: we gaan het zien wat er gaat gebeuren. Jongens, geloof niet altijd alles!’’

Schijn tegen

Het lijkt erop dat Charrak niet voor het eerst de verkeersregels aan zijn laars lapt. In een post van drie maanden geleden poseert de influencer namelijk bij het Centraal Bureau voor de uitgifte van Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) nadat hij daar een Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG) moest afronden.

‘Heel blij mee en oprecht een goeie les’, schreef hij toen. ‘Heb vier maanden niet kunnen rijden door mijn eigen fout’. Uit een screenshot van een nog eerdere post, blijkt naar zijn eigen zeggen dat hij die fout twee jaar geleden heeft gemaakt. Maar: ‘Ik heb ervan geleerd’.

Van korte duur

Wat die fout precies was, vermeldt Charrack niet. Volgens het CBR is de verplichte cursus bedoeld is voor ‘bestuurders die zich asociaal of risicovol gedragen op de weg’. Daaronder vallen volgens het CBR ‘bumperkleven, andere verkeersdeelnemers afsnijden, door rood rijden of veel te hard rijden’.

De officier van justitie zal zich gaan buigen over de strafmaat die de (bad) influcencer boven het hoofd hangt voor zijn meest recente vergrijp.

