ING-personeel Noord-Holland, Utrecht en Flevoland staakt dinsdag uit onvrede over uitblijven cao

Sprankje hoop voor bewoners werkeiland Lelystad: nog geen besluit over omstreden bouwplan

Een sprankje hoop voor bewoners van het werkeiland in Lelystad? Wethouder Piet van Dijk is in gesprek met ontwikkelaar Levago over een mogelijke aanpassing van het omstreden bouwplan op deze historische plek. ,,Als Levago ons tegemoetkomt, zijn we blij.”