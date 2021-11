‘Ingrijpende situatie’ in Zeewolde: duizenden eenden geruimd wegens nieuwe vogelgriepuitbraak

Vluchtmo­tor schutter Zeewolde opgedoken, dader van ‘moordpo­ging’ nog spoorloos

De schutter die dinsdag 5 oktober in Zeewolde een 35-jarige man in de benen schoot, had mogelijk de bedoeling de ander te doden, zegt de politie. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Wel is de vermoedelijke vluchtmotor gevonden, in Lelystad.

14 oktober