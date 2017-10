Voorzitter Hans Nobel zegt nog steeds te hopen 'op een wondertje', maar eigenlijk is er volgens hem geen aanleiding meer om op iets positiefs te hopen. De donateurs van het begin zijn er niet meer, bedrijven haken af en de gemeente heeft er geen subsidie voor, constateert hij teleurgesteld. ,,De kas is leeg, dat is kort en bondig het verhaal.''

Quote Bij ons wandel je gewoon binnen. En wij kijken niet op de klok. Hans Nobel

Hopen op een wonder

Het inloophuis werd zeven jaar geleden opgericht, bedoeld als plek waar mensen die zelf of in hun gezin met kanker te maken hebben even van zich af kunnen praten en hun hart kunnen luchten. Of waar ze via verschillende activiteiten de ziekte en de gevolgen ervan kunnen verwerken. ,,In de reguliere hulpverlening moeten de mensen afspraken maken en staan ze na drie kwartier weer buiten. Bij ons wandel je gewoon binnen. En wij kijken niet op de klok.'' Volgens Nobel komen er maandelijks zo'n dertig mensen naar het inloophuis.

Om door te kunnen gaan, zou er eind deze maand 5.000 euro op de rekening moeten staan. Met de 2.000 euro waar de stichting nu nog zicht op heeft, gaat het niet lukken. Als dat maandag nog zo is, zegt de stichting de huur op per 1 januari.

De stichting onderzoekt of het mogelijk is om op een andere plek door te gaan, zoals het Kerkcentrum Open Haven of woonzorgcentrum de Sfinx. Maar het zal daar niet zo vertrouwd zijn als in het pand aan de Mazerhard.

Geen steun van gemeente